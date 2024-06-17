Захват заложников в российском СИЗО - что известно

16 июня 2024 года в Ростове-на-Дону заключенные СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников. В ходе проведения специальной операции они были ликвидированы, заложники не пострадали, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Утром в воскресенье шесть заключенных, содержавшихся в одной из камер, захватили в заложники двух сотрудников СИЗО. По данным правоохранительных органов, были захвачены оперативный сотрудник и инспектор-надзиратель.

Злоумышленники находились во внутреннем дворе СИЗО, они были вооружены перочинным ножом, также у них были резиновая дубинка и пожарный топор, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Велись переговоры по освобождению заложников. По данным властей, заключенные содержались в разных камерах, но между ними была связь.

Позже захвативших заложников заключенных ликвидировали, сообщила ФСИН. Сотрудники не пострадали.

Сообщается, что среди них были приверженцы международной террористической организации «Исламское государство»(запрещенное на территории Казахстана).