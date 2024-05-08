Захоронения известных батыров находятся в СКО

В Северо-Казахстанской области с 2019-го года занимаются исследованием и популяризацией объектов историко-культурного наследия, связанных с именами казахских батыров. К настоящему времени в Сакральную карту региона включены девять мест захоронения батыров. В Сакральную карту общенационального значения вошли мемориальный комплекс Карасай и Агынтай батыров, захоронение Кульсары батыра и Кожабергена жырау, передает корреспондент агентства Kazinform.

Заведующий отделом по охране и использованию историко-культурного наследия Жанат Баймусенов подробно рассказал о каждом памятнике.

Один из самых известных - мемориальный комплекс Карасай и Агынтай батыров - находится в Айыртауском районе, в четырех километрах к юго-востоку от села Карасай. Его соорудили в 1999-м году. Высота мавзолеев составляет 16 метров, мечети - 12 метров. Согласно легенде, в 17-м веке батыры Карасай из рода шапрашты и Агынтай из рода аргын защищали землю от иноземных захватчиков. Карасаю было 18 лет, когда он стал во главе войска хана Есима.

Фото: Мемориальный комплекс Карасай и Агынтай батыров. Фото Центра по охране и использованию историко-культурного наследия

-Много легенд сложено народом о Карасай батыре. Легендарный батыр Карасай был известен не только в казахской степи, но и далеко за ее пределами. Джунгары, китайцы дрожали при упоминании его имени. Хан Есим присвоил Карасаю титул «Казахский Карасай батыр». Неразлучные батыры в течение 48-ми лет более 200 раз участвовали в кровавых сражениях. Оба они похоронены на сопке Кулшынбай-тобе. С момента своего открытия мемориальный комплекс Карасай и Агынтай батыров является местом паломничества и экскурсий. У каждого надгробия находится шырак, зажигая который посетители могут обратиться к аруахам (духам) за помощью. На территории рядом с комплексом находятся многочисленные захоронения воинов. Во время раскопок здесь обнаружили останки батыра, рост которого составлял около двух метров. При нем находился тяжелый меч и доспехи, - прокомментировал Ж.Баймусенов.

С этим местом связана красивая традиция: к комплексу приезжают молодожены, отсюда провожают в армию, на учебу.

Другое известное захоронение - Кулсары батыра – находится в Есильском районе, в семи километрах от аула Булак, на возвышении.

Фото: Захоронение Кульсары батыра. Фото Центра по охране и использованию историко-культурного наследия

-Кулсары батыр родился, проживал и похоронен на севере Казахстана. Выходец из поколения Кудайберды крупного казахского рода атыгай. В свое время был непререкаемым авторитетом среди своих друзей и соотечественников. Считался аулие - святым человеком. Он мог предсказывать многие явления, лечить больных. Биография батыра тесным образом связана с именем Абылай хана, на протяжении всей своей жизни Кулсары был его помощником, советником, лично выполнял задания и поручения хана в отношениях с российским правительством. В документах 18-го века Кулсары упоминается как влиятельный старшина и государственный деятель, - рассказал Ж.Баймусенов.

О жизни батыра и лечебных свойствах захоронения Кулсары сложено множество легенд. По одной из них он предвидел свою смерть и завещал, чтобы его вез верблюд на белой кошме и там, где он остановится, нужно копать. Найдется камень, который должен стоять на могиле батыра.

- Последние несколько лет к могиле аулие приезжают люди из разных регионов нашей страны и среднеазиатских республик в надежде избавиться от своих болезней и недугов, - добавил Ж.Баймусенов.

Жансугур батыр похоронен у озера Теренкол, недалеко от села Аралагаш Аккайынского района. Его могила тоже считается святым местом.

Фото: Место захоронения Жансугур батыра. Фото Центра по охране и использованию историко-культурного наследия

-Жансугур батыр – сын батыра Койлы Атыгай Баубека - родился в 1742 году. О нем хорошо отзывались в Центральной и Южной части Казахстана, так как он принимал активное участие в отражении нашествия джунгаров и освобождении территории Казахстана от захватчиков. В зрелом возрасте он стал бием. После упразднения ханской власти в 1822 году - волостным управителем в звании капитана царской армии. В то время звание капитана присваивалось людям, достигшим определенных успехов. Главное достоинство Жансугур батыра заключается в том, что он смог объединить разрозненные казахские роды, умело и справедливо править и решать по справедливости все возникавшие споры, - отметил Ж.Баймусенов.

На территории Акжарского района, в пяти километрах от села Талшык в направлении села Кулыколь, захоронены останки Байтайлак батыра - соратника Ер Жанибек батыра и воина Абылай хана.

Фото: Место захоронения Байталак батыра. Фото Центра по охране и использованию историко-культурного наследия

Центр по охране и использованию историко-культурного наследия направлял запрос в Восточно-Казахстанское учреждение по охране историко-культурного наследия, доктору исторических наук Артыкбаеву. Благодаря полученным сведениям идентифицировали личность батыра.

- Байтайлак батыр был предводителем рода шеруши, который относится к среднему жузу – кереям. За ним шел народ, его почитали, но самое главное – ему верили. Мужество и отвагу Байтайлак батыра признавали Кабанбай, Богенбай, Жанибек, Наурызбай бытыры. Абылай хан с высоким почтением и уважением относился к нему. По легенде, чувствуя свою смерть, батыр завещал похоронить его на холме, до которого не достанет вода. Он обещал следить с этой высоты, чтобы не осталось и следов врага, - рассказал Ж.Баймусенов.

В Тимирязевском районе, примерно в пяти километрах от села Докучаево, расположен мавзолей Сары и Суир батыров.

Фото: Мавзолей Сары и Суирбатырам. Фото Центра по охране и использованию историко-культурного наследия

-Рассказывают, что Сары батыр родился 90-х годах ХVІІ века в местечке Жезды Павлодарской области. В то время это было местом расположения рода уак. Он был старше своего двоюродного брата Батыр Баяна примерно на двадцать четыре года. Сары был отважным батыром, высоким, огромного телосложения человеком. По преданиям, у него была одна особенность: при виде врагов его глаза наполнялись кровью, и он сам не замечал, как оказывался в середине боя среди полчища джунгаров. Батыр, которого начали называть наравне с родственными батырами Сары и Баяном из рода уак – Суир. Молчаливый, имел суровый вид, густые брови закрывали глаза. Говорят даже, что он своим кинжалом откидывал брови назад. А когда гневался, невозможно было смотреть ему прямо в глаза, - сказал Ж.Баймусенов.

В 2009-м году на месте захоронения батыров Сары и Суир была установлена памятная плита, в 2014-м – открыт мемориал.

В Жамбылском районе, вблизи села Благовещенки, находится место захоронения Кожабергена жырау.

Фото: Место захоронения Кожаберген жырау. Фото Центра по охране и использованию историко-культурного наследия

-Кожаберген жырау - акын, музыкант, батыр, полководец. Он родился в 1663 году в местности Гултобе ныне село Богдановка, недалеко от Благовещенки. Сподвижник Тауке хана, с 25 лет - главнокомандующий всеми войсками хана. Принимал участие в изложении свода законов Тауке хана. Перу Кожабергена принадлежит историческая поэма «Жети жаргы», в которой он описал общественное, социальное положение казахского народа. Автор песни «Елим-ай», долгое время считавшейся народной. О подвигах Кожабергена батыра сложены дастаны (поэмы), стихи, - добавил Ж.Баймусенов.

Несколько лет назад в Петропавловске появился памятник Кожабергену жырау. В 2002 году здесь на месте захоронения вблизи села Благовещенки состоялось торжественное открытие мемориала.

В этом же районе, у села Орталык, между двух озёр, на небольшой возвышенности. находится захоронение Суиндык батыра. Указателем места, где находится могила батыра и его воинов, служит одинокая береза.

Фото: Место захоронения Суюндук батыра. Фото Центра по охране и использованию историко-культурного наследия

-Место захоронения было обнаружено в 2017-м году группой ученых. Суиндик боролся с нашествием джунгар, которые доходили и до наших северных земель в годы великого бедствия. Естественно, письменных источников нет, только устное народное творчество, передававшееся из поколения в поколение. Когда умер Суиндик батыр, у него осталось два сына. Его потомки на сегодняшний день живут в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области и в приграничных селах Курганской области России. Захоронение Суиндик батыра относится к святым местам, - сообщил Ж.Баймусенов.

Мендеке батыр перед смертью завещал, чтобы его похоронили на границе земель родов Қанжығалы и Алдай-ақсуат — на границе Северо-Казахстанской и Костанайской областей. Могила находится возле села Приозёрное Тимирязевского района.

Фото: Место захоронения Мендеке батыра. Фото Центра по охране и использованию историко-культурного наследия

О нем в народе ходит множество легенд. Мендеке батыр был полководцем, выходцем из рода Қанжығалы, племени Аргын Среднего Жүза, сражался против джунгар, вместе с такими известными батырами как Күлеке, Телике, Күлсары и многими другими. Подвиги Мендеке батыра в своих стихотворениях воспевал Шал акын (его имя носит один из районов Северо-Казахстанской области).

Одна из улиц в Петропавловске носит имя знаменитого Батыр Баяна. Легендарный герой 200-летней войны казахского народа против Джунгарии за независимость, территориальное и политическое единство Казахского ханства родился в ауле Аралагаш района М.Жумабаева в 1714-м году. Батыр Баян особо отличился в восьмидесятидневной Шоргинской битве у подножия Тарбагатайских гор и в акшаулинских боях под Аягузом. Он погиб в 1741 году во время освобождения земель нынешнего Мангистау.

В Центре по охране и использованию историко-культурного наследия отметили, что еще предстоит большая работа по исследованию мест захоронений батыров. Сейчас известна лишь часть имеющихся в регионе захоронений.