Захоронения эпохи сарматов обнаружили в Актюбинской области

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин провел встречу с доктором исторических наук, член-корреспондентом Международной академии архитектуры стран Востока Сериком Ажигали, кандидатом исторических наук, и.о. генерального директора института археологии им. А.Х. Маргулана Талгатом Мамировым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

В ходе встречи, прошедшей 2 августа, были обсуждены научно-исследовательские проекты, реализуемые в Актюбинской области в рамках проекта «Сакральные места Казахстана». Ученые презентовали акиму области уникальные находки, обнаруженные менее месяца назад в могильнике сарматской эпохи Жагабулак на территории Мугалжарского района – каменный жертвенник и парадный меч, лакированный золотом. Отметим, сам могильник является крупным комплексом, относящимся к раннему железному веку, то есть VI-V векам до нашей эры. Здесь также найдены бронзовые зеркала, пряжки из золота и другие предметы древности. Исследование археологического памятника все еще продолжается.

Между тем в Каргалинском районе обнаружено поселение эпохи бронзы. Поселение особо уникально тем, что на его территории найдена металлургическая печь. Это свидетельствует о том, что племена, населявшие территорию современной Актюбинской области в эпоху бронзы, владели технологией производства металла.

Кроме того, в скором времени в регионе стартуют широкомасштабные работы по поиску мест захоронения амира Едиге и Исатая Тайманулы. Этнографическую экспедицию, в состав которой вошли архитекторы, этнографы, археологи и арабисты, возглавил известный ученый, профессор Серик Ажигали.

Подводя итоги встречи, аким области Ондасын Уразалин отметил важность проводимых научно-исследовательских работ, подчеркнув, что местные исполнительные органы продолжат оказывать всестороннее содействие в изучении, сохранении и популяризации историко-культурного наследия региона.



