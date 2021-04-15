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    08:52, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Захоронение Сегiз серi обнаружили в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году намерены поставить мазар на месте захоронения казахского акына Сегiз серi, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Директор Центра по охране и использованию историко-культурного наследия Ракат Мамбеталинов рассказал, что захоронение обнаружили совместно со специалистами областного музейного объединения в прошлом году.

    «О месте захоронения Сегiз серi долгое время ничего не было известно. Сопоставили всю имеющуюся информацию, легенды, воспоминания, изучили местность и пришли к выводу, что находится оно на высоком месте у озера Дос, на старом зирате. Место это нашли. Захоронен он, как было известно, со своей супругой. И там, действительно, обнаружили одно парное захоронение. По легендам, Сегiз серi еще при жизни говорил о том, чтобы его похоронили на озере Дос, на летнем пастбище, не увозили на родовое кладбище в Жамбылский район. Музейные работники сначала сопоставляли архивные документы. Затем мы выехали на место, работали там. Помогали местные жители, которые рассказывали, где находится старый зират», - проинформировал Р. Мамбеталинов.

    Захоронение расположено в Докучаевском сельском округе Тимирязевского района.

    Сегiз серi - настоящее имя Мухаммедканапия Бахрамулы Шакшаков — казахский певец, акын и композитор. Потомок Кожабергена-жырау, автора известной песни «Елимай».

    Напомним, памятник Кожабергену установили в Петропавловске в 2018 году.


    Фото: adebiportal.kz
    Теги:
    Культура Северо-Казахстанская область Общество История Казахстана
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