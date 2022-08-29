29 Августа 2022 12:50

Захоронение сакского воина нашли в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В погребальной яме кургана «Жанажол» в Бурабайском районе Акмолинской области обнаружен сакский воин и погребальные реликвии. Находки относятся к раннему железному веку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в управлении культуры Акмолинской области, КГУ «Центр охраны и использования историко-культурного наследия» проводит работу по выявлению исторических памятников на земельных участках, выделенных различным землепользователям.

«В ходе проведения исследований земельных участков, выделенных для ТОО «РегионДорСтрой» на территории села Кумдыколь (Златополье) Бурабайского района были обнаружены археологические памятники «Кумдыколь» и «Жанажол», относящиеся к раннему железному веку и средневековому периоду. В период разведывательных работ была проведена беседа с местными жителями, собиравшими ягоды, которые указали место кургана, расположенного в лесу возле села Жанажол. При исследовании места в качестве находки материалов в сурчиной норе были найдены наконечники стрел», - сообщила руководитель управления культуры Айгуль Сабитова.

При обнаружении подобных древних археологических курганов по уставу проводят археологические охранно-спасательные работы. Ведь другие ценные находки, скрытые под землей, могут быть под угрозой исчезновения под воздействием природных и антропогенных факторов. Поэтому на кургане «Жанажол» в Бурабайском районе были проведены археологические исследования.

Так, в погребальной яме кургана был обнаружен сакский воин, относящийся к раннему железному веку, а вместе с ним и несколько погребенных реликвий. Это детали упряжки и украшения, удила для лошади (круглые нашивки с изображением головы птицы и бога Солнца), кинжал-нож, каменный напильник, 10 наконечников стрел сакско-скифского и короткий меч-акинак.

Все найденные экспонаты после детального изучения пополнят фонды акмолинского областного историко-краеведческого музея.