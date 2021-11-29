Захоронение каких отходов запретили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр рассказал о поэтапном введение запрета на захоронение некоторых видов отходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии со статей 365 Экологического Кодекса (далее – Кодекс) местные исполнительные органы (далее – МИО) обеспечивают создание и функционирование необходимой инфраструктуры для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность по сбору, транспортировке, сортировке, восстановлению и удалению ТБО. В целях сокращения поступления отходов на полигоны, получения качественного вторичного сырья, начиная с 2016 года поэтапно вводился запрет на захоронение некоторых видов отходов, в том числе строительных», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

В частности, с 2016 года запрещено захоронение на полигонах ртутьсодержащих ламп и приборов, лома металлов, отработанного масла и жидкости, батарей, электронных отходов; с 2019 года - пластмассы, макулатуры, картона и отходов бумаги, стекла; с 1 января 2021 года - строительных и пищевых отходов.

«Для упорядочения и контроля деятельности организаций по управлению отходами в Кодексе предусмотрено введение уведомительного порядка, а также в целях недопущения образования новых стихийных свалок мусоровывозящие организации обязаны устанавливать датчики GPS на транспорт и передавать полную информацию о передвижении транспорта», - заключил зампремьера.