Захар Комаров избран акимом Тобыла

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области состоялись выборы акима города Тобыл Костанайского района. Им стал Захар Комаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выборы акима города районного значения проводятся как в Костанайской области, так и Костанайском районе впервые.

«В Тобыле работали 12 избирательных участков, в списки избирателей по избирательному округу были включены 19 174 избирателей, из них 65 молодых людей, впервые голосующих. Всего проголосовали 10 580 человек. Число голосов, поданных за каждого кандидата: Комаров З.К. – 7 504; Рыкунов Д.А. – 802; Тупкало О.В. – 1 063», - сообщили в избиркоме.

Акимом Тобыла избран Комаров Захар Константинович 1988 года рождения, ранее занимавший пост заместителя акима Тобыла и выдвинутый путем самовыдвижения.