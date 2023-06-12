РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:28, 12 Июнь 2023 | GMT +6

    Захар Комаров избран акимом Тобыла

    None
    Фото: Қостанай ауданы Тобыл қаласының әкімдігі
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области состоялись выборы акима города Тобыл Костанайского района. Им стал Захар Комаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Выборы акима города районного значения проводятся как в Костанайской области, так и Костанайском районе впервые.

    «В Тобыле работали 12 избирательных участков, в списки избирателей по избирательному округу были включены 19 174 избирателей, из них 65 молодых людей, впервые голосующих. Всего проголосовали 10 580 человек. Число голосов, поданных за каждого кандидата: Комаров З.К. – 7 504; Рыкунов Д.А. – 802; Тупкало О.В. – 1 063», - сообщили в избиркоме.

    Акимом Тобыла избран Комаров Захар Константинович 1988 года рождения, ранее занимавший пост заместителя акима Тобыла и выдвинутый путем самовыдвижения.


    Теги:
    Акимат Назначения Костанайская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:54
    Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул выступят 1 октября в андеркарде у «Канело»
    Сегодня, 18:30
    Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!