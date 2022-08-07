7 Августа 2022 16:18

Загрязнивших памятник эпохи Золотой Орды в Мангистауской области привлекут к ответственности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Исторический памятник – поселение Кетиккала в Мангистауской области изменился до неузнаваемости из-за образовавшегося мусора. Археолог Андрей Астафьев проверил сохранность остатков порта времен Золотой Орды и расстроился, увидев мусор на территории поселения. На своем You-Tube-канале «Сокровища Великой пустоши» археолог показал, в каком состоянии сейчас находится исторический памятник, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодня в Государственном списке памятников истории и культуры числится 590 памятников: 570 местного и 20 памятников республиканского значения. Поселение Кетиккала датируется ХІV веком, считается археологическим памятником.

Среди исторических памятников Мангистауской области особое место занимает город Форт-Шевченко. В средние века здесь располагалась торговая пристань - городище Кетиккала, связывавшее Среднюю Азию с Европой. Поселение существовало в X-XV веках, имело экономические связи с Золотой Ордой.

Позже, в 1716 году, по приказу русского царя Петра I, стремившегося завладеть восточным побережьем Каспия, экспедиция под началом А. Бековича-Черкасского построила здесь первую русскую крепость, названную в честь святого Петра. В 1846 году штабс-капитан Иванин возвел Новопетровскую крепость, которая и послужила окончательному закреплению имперской колонизации Средней Азии. В 1857 году поселение около крепости было переименовано в Форт-Александровск. В первые годы советской власти оно носило название Форт-Урицкий. С 1939 года город получил новое название - Форт-Шевченко.

На окраине города, на горе Коргантас, сохранилось место крепости - руины стен и строений. Неприступная по тем временам крепость располагалась на краю обрыва, обращенного к морю, по краям находились четыре бастиона с пушками. Стены шириной около трех метров и длиной 620 метров, возведенные из дикого камня, могли выдержать атаку любого конного войска.

28 апреля 2021 года в соответствии с требования закона РК «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» между акиматом города Форт-Шевченко и управлением культуры, архивов и документации Мангистауской области было заключено охранное обязательство. Согласно документу, акимат города Форт-Шевченко после подписания обязан соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. По факту было направлено письмо в аппарат акима города Форт-Шевченко. Акиматом также постоянно проводятся субботники и мероприятий по очистке охраняемых зон памятников истории и культуры.

Однако законом не предусмотрены правила посещения древних городищ. Тем не менее, в управлении культуры Мангистауской области заверили, что после выявления лиц, загрязнивших территорию древнего поселения Кетиккала, их привлекут к ответственности. Соответствующая работа сотрудниками управления уже ведется.

Мангистауский государственный историко-культурный заповедник проводит ежегодно мониторинг состояния памятников. По их результатам вносятся предложения о необходимых мероприятиях для сохранения памятников истории и культуры.

Согласно статьи 145, нарушение законодательства РК об охране и использовании объектов историко-культурного наследия влечет штраф физическим лицам в размере 10 МРП, должностным лицам, субъектам малого предпринимательства – в размере 50 МРП, субъектам среднего предпринимательства – в размере 100 МРП, субъектам крупного предпринимательства – в размере 250 МРП с приостановлением производимых работ.

Кадр из видео







