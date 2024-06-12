Загрязнение воздуха стало причиной преждевременной смерти 135 млн человек

Загрязнение воздуха, вызванное экологическими и антропогенными факторами, стало причиной преждевременной смерти примерно 135 млн человек в период с 1980 по 2020 год. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на результаты исследования ученых из Наньянского университета Сингапура, в ходе изысканий ученые обнаружили, что мелкодисперсные твердые частицы PM 2,5 (размером 2,5 микрона), выделяемые с промышленными и транспортными выбросами, а также в результате природных явлений, оказывают пагубное влияние на здоровье человека из-за способности проникать в кровеносную систему. Исследователи считают, что загрязнение воздуха микрочастицами стало одной из причин возникновения инсультов, онкологических заболеваний, болезней сердца и легких.

С 1980 по 2020 год более 98 млн преждевременных смертей, связанных с последствиями загрязнения воздуха, пришлось на страны Азии. В частности, наибольшему воздействию подверглись жители Бангладеш, Индии, Индонезии, Китая, Пакистана и Японии. В ходе исследования ученые также выяснили, что «изменения климатических паттернов» могут оказывать дополнительное негативное воздействие на качество воздуха.

Газета приводит данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым 6,7 млн преждевременных смертей за год связаны с «комбинированным воздействием загрязнения окружающей среды внутри и вне помещений». Ранее Европейское агентство по окружающей среде сообщило, что загрязнение воздуха частицами PM 2,5 остается одной из основных угроз для здоровья европейцев. По его данным, только в 2021 году это серьезно отразилось на здоровье примерно 253 тыс. человек и в итоге привело к их смерти.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС