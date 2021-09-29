Загрязнение воздуха может влиять и на репродуктивное здоровье человека - эколог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Загрязнение воздуха может влиять и на репродуктивное здоровье человека. Об этом заявила председатель Ассоциации практикующих экологов Лаура Маликова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечает Лаура Маликова, загрязнение воздуха является причиной респираторных заболеваний в первую очередь.

«По данным Минздрава, более 50% всех зарегистрированных заболеваний в Казахстане приходится именно на респираторные заболевания. Количество жалоб на респираторные заболевания растет в отопительный сезон. Мы считаем, что это косвенно доказывает, что загрязнение воздуха является первой причиной появления респираторных заболеваний, таких как астма, аллергия. Почему именно в Алматы много аллергиков? Это в том числе связано с качеством воздуха», - сказала Лаура Маликова на пресс-конференции в рамках совместной встречи представителей гидрометеорологической службы стран Центральной Азии, прошедшей в Нур-Султане.

Она заявила, что в некоторых областях, а именно в Атырауской области, наблюдаются сложности с репродуктивной системой женщин из-за качества воздуха.

«В зависимости от видов загрязняющих веществ, это не только может повлиять на появление респираторных заболеваний, но также на нервную систему, кровяную систему и на репродуктивность. Надо выявлять виды загрязняющих веществ, потому что один грамм взвешенного вещества и один грамм сероводорода по-разному влияет на организм человека. Мы просим не оценивать уровень загрязнения воздуха только в тоннах, а оценивать нужно по загрязняющим веществам», - считает Лаура Маликова.

Ранее в Ассоциации практикующих экологов назвали топ загрязняющих городов Казахстана и пояснили, в связи с чем наблюдается высокий уровень загрязняющих веществ в данных городах.