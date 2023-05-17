Загрязнение пластиком можно сократить на 80 процентов к 2040 году

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Используя существующие технологии, можно сократить загрязнение пластиком на 80 процентов уже к 2040 году. Для этого, правда, необходимо провести глубокие изменения в политике, причем усилия должны приложить как государства, так и частный сектор. К такому выводу пришли авторы нового исследования Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости ООН.

Перекрыть поток

Доклад опубликован в преддверии второго раунда переговоров в Париже, который будет посвящен глобальному соглашению о борьбе с загрязнением пластиком. Документ описывает масштабы и характер перемен, необходимых для прекращения загрязнения пластиком и создания экономической модели замкнутого цикла.

«Перекрыть поток: каким образом мир может покончить с пластиковым загрязнением и создать экономическую модель замкнутого цикла» – это ориентированный на решения анализ конкретных изменений на рынке и в политике.

«То, как мы производим, используем и утилизируем пластмассы, загрязняет экосистемы, создает риски для здоровья людей и дестабилизирует климат, – заявила исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен. – В данном докладе ЮНЕП излагается стратегия, позволяющая значительно снизить эти риски за счет применения циркулярного подхода, который не допускает попадания пластмасс в экосистемы и организм человека. Если мы будем следовать этой стратегии, в том числе и на переговорах по соглашению о борьбе с загрязнением пластиком, то сможем добиться крупных социально-экономических и экологических побед».

Необходимые перемены

Для уменьшения объема загрязнения пластиком на 80 процентов по всему миру к 2040 году и уменьшения масштаба проблемы в докладе предлагается сначала устранить пластик, который является причиной проблем и без которого можно обойтись. Далее авторы доклада призывают внедрить три изменения на рынке – повторное использование, вторичную переработку, переориентацию и диверсификацию товаров.

Повторное использование

Продвижение вариантов повторного использования, включая бутылки многоразового использования, дозаторы для сыпучих материалов, схемы возврата упаковки и другие меры, поможет уменьшить объемы загрязнения пластиком на 30 процентов к 2040 году. Для реализации его потенциала правительства должны оказать поддержку для создания более веских экономических обоснований для внедрения многократного использования.

Вторичная переработка

Уменьшение объемов загрязнения пластиком еще на 20 процентов к 2040 году может быть достигнуто при условии, что переработка отходов станет более стабильным и прибыльным делом. Отмена субсидий на добычу и производство ископаемого топлива, обеспечение соблюдения руководящих принципов проектирования для повышения пригодности к вторичной переработке и другие меры позволили бы увеличить долю экономически пригодных для вторичной переработки пластмасс с 21 до 50 процентов.

Переориентация и диверсификация

Полная замена таких товаров, как пластиковая упаковка, пакеты и упаковка для еды навынос, продукцией, изготовленной из альтернативных материалов (бумага или компостируемые материалы), поможет обеспечить дополнительное уменьшение объемов загрязнения пластиком на 17 процентов.

Даже при условии соблюдения вышеуказанных мер к 2040 году все равно потребуется ежегодная безопасная утилизация 100 миллионов метрических тонн пластмасс, состоящих из одноразовых и недолговечных товаров, а также значительного наследия уже имеющегося загрязнения пластиком. Чтобы решить эту проблему, необходимо установить стандарты безопасности для утилизации пластиковых отходов, не подлежащих вторичной переработке. Кроме того, как отмечают авторы доклада, производители должны нести ответственность, в частности, за то, что их продукция содержит микрочастицы пластика.

Преимущества экономической модели замкнутого цикла

В целом переход к экономической модели замкнутого цикла сэкономил бы 1,27 трлн долларов с учетом затрат и доходов от переработки отходов. Еще 3,25 трлн долларов можно сэкономить за счет избежания воздействия на здоровье и климат, загрязнение воздуха, деградацию морских экосистем и расходов, связанных с судебными исками.

Кроме того, такой сдвиг может привести к увеличению числа рабочих мест до 700 тысяч к 2040 году, главным образом в странах с низким уровнем дохода, что значительно улучшит условия жизни миллионов занятых в этом неформальном секторе людей.

Необходимые инвестиции

Для внедрения рекомендуемых системных изменений необходимы значительные инвестиционные затраты, однако они меньше текущих расходов: 65 млрд долларов в год по сравнению со 113 млрд долларов в год.

Существенную часть этих средств можно изыскать, если, например, если перераспределить уже запланированные инвестиции, в которых больше нет нужды. Однако время имеет решающее значение: задержка на пять лет может привести к увеличению объема загрязнения пластиком на 80 млн метрических тонн к 2040 году.

Международное сотрудничество

Согласованная на международном уровне политика поможет преодолеть ограничения национального планирования и действий бизнеса, поддержать процветающую глобальную экономическую модель замкнутого цикла для пластмасс, раскрыть возможности для бизнеса и создать рабочие места. Все это поможет создать согласованные стандарты подлежащих запрету пластиковых товаров и базу трансграничных знаний.

Авторы исследования рекомендуют внедрить глобальную налогово-бюджетную систему в международную политику, которая повысит конкурентоспособность переработанных материалов и создавать системы мониторинга и механизмы финансирования.

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП)

ЮНЕП является ведущим мировым голосом в защиту окружающей среды. Будучи лидером, она поощряет партнерство в заботе об окружающей среде, вдохновляя страны, информируя их и предоставляя им возможность улучшать качество жизни населения без ущерба для будущих поколений.