Загрязнение питьевой воды выявили в райцентре СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области выясняют источник загрязнения питьевой воды в райцентре Бесколь. В больницу с рвотой, диареей и повышением температуры обратились 130 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Кызылжарского района Джангильды Ибраев сообщил, что в адрес ведомства поступило 105 экстренных извещений от Кызылжарской районной больницы. Всего же, по информации управления здравоохранения, к медикам обратилось 130 человек. В стационаре на утро 3 июня находятся 18 человек, из них 17 детей. Состояние пациентов стабильное.

«В рачи ставят п редварительный диагноз «энтеровирусная инфекция неуточненная». Специалисты санэпидслужбы проводят противоэпидемические и профилактические мероприятия. Была отобрана вода на санитарно-химические, бактериологические и вирусологические показатели из домашних очагов и со старицы реки Есиль, где в летний период купается население. Выявлены положительные результаты по бактериологическим показателям. В шести пробах, отобранных в домашних очагах больных, общее микробное число при норме не более 50 в 1 мл показало сплошной рост. Это говорит о загрязнении питьевой воды, назначена дополнительная экспертиза», - прокомментировал Д. Ибраев.

Микробов в пробах оказалось так много, что специалисты даже не смогли подсчитать их количество. Какие конкретно разновидности микробов, специалисты не выясняли.

Что стало причиной загрязнения воды в водопроводе, тоже пока не известно. Идет проверка. Предположительно, из-за большого разбора в летний период произошел так называемый «подсос», если есть микротрещины в трубах, либо незаконная врезка со стороны населения, которая нарушает целостность труб.

Руководитель водообеспечивающей организации ТОО «БазисПром» Каирбек Нуралин говорит, что из 102 км водопровода 30 км - постройки 1970-х годов. По его словам, проводится реконструкция и постепенное переключение потребителей на новый водовод.

«В чугунных трубах есть ржавчина. Планировали на сентябрь, но раз так получилось, то сливаем воду из резервуаров, проводим дезинфекцию уже третий день», - сказал К. Нуралин.

Заместитель акима Кызылжарского района Алма Нургалиева заявила, что принимаются все меры, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

«Пока рекомендуем жителям пить кипяченую и бутилированную воду», - сказала А. Нургалиева.

К. Нуралин и вовсе предложил сельчанам поставить в домах фильтры.

Руководитель районного отдела жилищно-коммунального хозяйства Кайсар Амирин заверил, что еще увеличат количество разводящих сетей. Планируется и реконструкция, и строительство сетей. На замену 17 км выделили 360 млн тенге. Проект завершится в этом году, и абонентов переключат на новые сети.

«Возможности насосной станции, построенной в 2007-2008 годах, с развитием села, ограничены. Планируем усилить ее, провести модернизацию, поставить насосы, чтобы не было проблем с давлением», - сказал К. Амирин.

Пока же водопроводные трубы промыли, снова отобрали пробы воды. Если результат окажется положительным, то будут проводить дезинфекцию повторно. Анализ будет готов на следующей неделе.