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    22:15, 09 Июнь 2021 | GMT +6

    Загрязнение питьевой воды в СКО: санслужбы провели повторную экспертизу

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области санитарные врачи провели повторную проверку качества питьевой воды в райцентре Бесколь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На прошлой неделе жители села массово обратились за медицинской помощью. Причиной высокой температуры и рвоты оказалось загрязнение питьевой воды.

    «Питьевая вода в ряде домашних очагов аула Бесколь ранее не соответствовала требованиям санитарных правил по бактериологическим показателям. Постановлением главного государственного санитарного врача Кызылжарского района проведена чистка, промывка и дезинфекция разводящих сетей и водопроводных сооружений. После проведённых мероприятий воду снова исследовали на санитарно-химические и бактериологические показатели. Нестандартных проб не обнаружено», - прокомментировали в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

    В ведомстве добавили, что на период обострившейся эпидситуации по заболеваемости населения энтеровирусной инфекцией качество питьевой воды находится на постоянном контроле санитарно-эпидемиологической службы.

    По данным управления здравоохранения всего в медучреждения обратились 148 человек. Под наблюдением врачей остаются 69 сельчан. Из них 67 на амбулаторном лечении. Один ребенок находится в стационаре детской областной больницы в Петропавловске. Один взрослый – в 1-й городской больнице.
    Теги:
    Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Другие государственные органы Экология Происшествия
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