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Загрузка реанимационных коек превышает 75% в Атырау

25 Августа 2021 03:36
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Загрузка реанимационных коек превышает 75% в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау загрузка реанимационных коек в инфекционных стационарах превышает 75%. 13 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 1 627 человек. Загруженность составляет 54% (на 3012 койко-мест).

В отделениях реанимации лежат 93 пациента, 13 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 75,6% (на 114 мест). За сутки от коронавируса в регионе скончались семь человек.

Как ранее сообщалось, число привитых от COVID-19 достигло 180 тысяч в Атырауской области.


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#Атырауская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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