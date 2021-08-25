Загрузка реанимационных коек превышает 75% в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау загрузка реанимационных коек в инфекционных стационарах превышает 75%. 13 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 1 627 человек. Загруженность составляет 54% (на 3012 койко-мест).

В отделениях реанимации лежат 93 пациента, 13 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 75,6% (на 114 мест). За сутки от коронавируса в регионе скончались семь человек.

Как ранее сообщалось, число привитых от COVID-19 достигло 180 тысяч в Атырауской области.