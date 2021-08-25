Новости
-
-
-
-
-
-
вчера 23:42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Загрузка реанимационных коек превышает 75% в Атырау
25 Августа 2021 03:36
Поделиться:
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау загрузка реанимационных коек в инфекционных стационарах превышает 75%. 13 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеМанипуляция: ПЦР-тесты бесполезны для определения вируса SARS-CoV-2 Какие регионы лидируют по количеству людей с медотводами 1417 казахстанцев старше 90 лет вакцинированы от КВИ
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 1 627 человек. Загруженность составляет 54% (на 3012 койко-мест).
В отделениях реанимации лежат 93 пациента, 13 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 75,6% (на 114 мест). За сутки от коронавируса в регионе скончались семь человек.
Как ранее сообщалось, число привитых от COVID-19 достигло 180 тысяч в Атырауской области.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Вертолёт подключили к тушению природных пожаров в ЗКО
- 15 человек эвакуировано и пять спасено из пожара в Акмолинской области
- Мужчину насмерть сбили в Караганде
- Какие регионы лидируют по количеству людей с медотводами
- 1417 казахстанцев старше 90 лет вакцинированы от КВИ
- Более 14 тысяч казахстанцев имеют медотвод от вакцинации
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн