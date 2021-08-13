Загруженность реанимационных коек в Атырау превысила 76 процентов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау загруженность реанимационных коек в инфекционных стационарах превысила 76 процентов, 87 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах лечение получает 1 751 человек.

Загруженность составляет 58,1% (на 3012 койко-мест).