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Загруженность реанимационных коек в Атырау превысила 76 процентов
13 Августа 2021 00:16
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау загруженность реанимационных коек в инфекционных стационарах превысила 76 процентов, 87 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах лечение получает 1 751 человек.
Загруженность составляет 58,1% (на 3012 койко-мест).
Загруженность составляет 58,1% (на 3012 койко-мест).
В отделениях реанимации лежат 87 пациентов, 13 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 76,3% (на 114 мест).
За прошедшие сутки умерло шесть человек с диагнозом коронавирус.
Как ранее сообщалось, более восьми тысяч человек лечатся от КВИ в Атырауской области.
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