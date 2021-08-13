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Загруженность реанимационных коек в Атырау превысила 76 процентов

13 Августа 2021 00:16
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Загруженность реанимационных коек в Атырау превысила 76 процентов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау загруженность реанимационных коек в инфекционных стационарах превысила 76 процентов, 87 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах лечение получает 1 751 человек.
Загруженность составляет 58,1% (на 3012 койко-мест).
В отделениях реанимации лежат 87 пациентов, 13 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 76,3% (на 114 мест).

За прошедшие сутки умерло шесть человек с диагнозом коронавирус.

Как ранее сообщалось, более восьми тысяч человек лечатся от КВИ в Атырауской области.


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#Атырауская область   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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