+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 23 °С
Алматы: 30 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Загруженность реанимационных коек превысила 75 % в Атырауской области

10 Августа 2021 14:41
Поделиться:
Загруженность реанимационных коек превысила 75 % в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области загруженность реанимационных коек превысила 75 процентов. 86 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Статус вакцинации алматинцев начнут проверять с 1 сентября
Первую партию китайской вакцины Vero Cell доставили в Алматы В СКО почти половина выявленных за сутки случаев коронавируса приходится на Петропавловск Новый антирекорд по заболевшим Covid-19 в Атырауской области

По информации пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение от коронавируса получают 1 760 человек. Загруженность составляет 58,4 % (на 3012 койко-мест). В отделениях реанимации лежат 86 пациентов, 9 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 75,4 % (на 114 мест).

Как ранее сообщалось, новый антирекорд по заболевшим Covid-19 установлен в Атырауской области.



Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
Статус вакцинации алматинцев начнут проверять с 1 сентября
Первую партию китайской вакцины Vero Cell доставили в Алматы
В СКО почти половина выявленных за сутки случаев коронавируса приходится на Петропавловск
Новый антирекорд по заболевшим Covid-19 в Атырауской области
Популярное
1 Полемика разгорелась между казахстанскими врачами по поводу вакцинации
2 На пять суток могут арестовать нарушителей карантина в Караганде
3 Новое постановление главного госсанврача вышло в Акмолинской области
4 Молодожены сбежали со свадьбы в Павлодаре
5 Свадьбу на 80 человек остановили в Шымкенте
6 Будет ли ревакцинация населения, ответил министр здравоохранения
Читайте также
Как заработают школы в Нур-Султане в новом учебном году
Құдалық и две свадьбы прервали полицейские в Нур-Султане
Полемика разгорелась между казахстанскими врачами по поводу вакцинации
На пять суток могут арестовать нарушителей карантина в Караганде
Новое постановление главного госсанврача вышло в Акмолинской области
Молодожены сбежали со свадьбы в Павлодаре
Свадьбу на 80 человек остановили в Шымкенте
Будет ли ревакцинация населения, ответил министр здравоохранения
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив