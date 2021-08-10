Загруженность реанимационных коек превысила 75 % в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области загруженность реанимационных коек превысила 75 процентов. 86 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение от коронавируса получают 1 760 человек. Загруженность составляет 58,4 % (на 3012 койко-мест). В отделениях реанимации лежат 86 пациентов, 9 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 75,4 % (на 114 мест).

Как ранее сообщалось, новый антирекорд по заболевшим Covid-19 установлен в Атырауской области.



