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Загруженность инфекционных стационаров и реанимаций снижается в СКО

23 Декабря 2021 00:51
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Загруженность инфекционных стационаров и реанимаций снижается в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на лечении и под медицинским наблюдением находятся 3 468 пациентов с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На заседании акимата врио руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов сообщил, что на домашнем карантине остаются 3 170 человек, в том числе 1 589 бессимптомных носителей и 1 581 с легкой формой заболевания. В инфекционных отделениях получают лечение 298 человек. Занятость инфекционных коек составляет 18%. Для сравнения, 20 ноября на стационарном лечении находились 677 пациентов.

«Количество тяжелых пациентов, находящихся в реанимации снижается. В реанимационных отделениях находятся 32 пациента. Занятость - 27%. Количество пациентов, находящихся на ИВЛ, снизилось с 30 до 14 человек, пациентов в крайне тяжелом - с 11 до 6 человек. Снижается количество стационарных пациентов, нуждающихся в постоянной кислородной поддержке: 396 пациентов на 20-е ноября, 196 пациентов - на 21-е декабря», - сообщил Н.Айманов.

Суточная госпитализация в инфекционные стационары в декабре снизилась в 2,5 раза и в среднем составляет 25 пациентов.

Количество вызовов скорой помощи сократилось на 12% - до 400 в сутки.

«Под наблюдением врачей находятся 10 беременных женщин с коронавирусом. Из них двое в состоянии средней степени тяжести на стационарном лечении. В декабре заболеваемость детей снизилась на 54%», - проинформировал Н.Айманов.

Напряженной остается ситуация со смертностью от коронавируса. С начала пандемии до июля количество умерших составляло 43. В период с 15-го июля по 22-е декабря от коронавируса скончались 375 человек. Общее количество летальных случаев достигло 418.

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#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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