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    17:59, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Загруженность инфекционных коек снизилась в Актюбинской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Загруженность инфекционных коек в Актюбинской области по сравнению с предыдущими месяцами снизилась на 30%. Об этом сообщил первый заместитель акима региона Руслан Хамбаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В области имеются 3603 инфекционные койки. На сегодня из них задействовано 1880, из них 222 - реанимационных. В резерве имеются 1720 коек, из которых 179 реанимационных. На сегодня загруженность инфекционных коек составляет 35,4%, реанимационных - 38%. В среднем загруженность коек по сравнению с предыдущими месяцами снизилась на 30%», - сказал Руслан Хамбаров во время пресс-конференции в СЦК.

    Он при этом отметил, что по мере сокращения коек и количества больных, в дальнейшем будет сокращаться коечный фонд.

    «С начала года мы не прекращали плановую госпитализацию. Жители региона своевременно получали плановую медицинскую помощь», - добавил спикер.

    «В области имеются 14 аппаратов КТ, 64 рентгеновских аппаратов. Во всех медицинских организациях области имеются двухмесячный запас медикаментов и средств индивидуальной защиты», - проинформировал первый заместитель акима области.

    Ранее сообщалось, что в Актюбинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 137 случаев коронавирусной инфекции.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Акимат Актюбинская область Минздрав РК
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