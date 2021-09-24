Загруженность инфекционных коек снизилась в Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Загруженность инфекционных коек в Актюбинской области по сравнению с предыдущими месяцами снизилась на 30%. Об этом сообщил первый заместитель акима региона Руслан Хамбаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В области имеются 3603 инфекционные койки. На сегодня из них задействовано 1880, из них 222 - реанимационных. В резерве имеются 1720 коек, из которых 179 реанимационных. На сегодня загруженность инфекционных коек составляет 35,4%, реанимационных - 38%. В среднем загруженность коек по сравнению с предыдущими месяцами снизилась на 30%», - сказал Руслан Хамбаров во время пресс-конференции в СЦК.

Он при этом отметил, что по мере сокращения коек и количества больных, в дальнейшем будет сокращаться коечный фонд.

«С начала года мы не прекращали плановую госпитализацию. Жители региона своевременно получали плановую медицинскую помощь», - добавил спикер.

«В области имеются 14 аппаратов КТ, 64 рентгеновских аппаратов. Во всех медицинских организациях области имеются двухмесячный запас медикаментов и средств индивидуальной защиты», - проинформировал первый заместитель акима области.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 137 случаев коронавирусной инфекции.