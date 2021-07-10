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    20:32, 09 Июль 2021 | GMT +6

    Загруженность инфекционных коек снизилась до 58% в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане благодаря разворачиванию дополнительных койко-мест для пациентов с коронавирусом загруженность коек снизилась с 81% до 58%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в сети Instagram акимата города.

    Если только на утро для борьбы с КВИ было задействовано 14 стационаров с коечной мощностью 2 505 и загруженность составляла 81%, то после разворачивания новых инфекционных мест, загруженность снизилась на 58%. В настоящее время количество развёрнутых инфекционных коек составляет более 3 тыс.
    Напомним, ранее в связи с увеличением роста заболевших коронавирусом в городе дополнительно два стационара были перепрофилированы в инфекционный стационар. Это Городской центр психического здоровья и Главный военный клинический госпиталь Министерство обороны РК с общей коечной мощностью 300 койко-мест.
    С 9 июля Многопрофильная городская больница №1 также задействована как ковидный стационар. Для этого только в данной больнице было развёрнуто ещё 600 коек.
    В акимате отметили, что только вакцинация и соблюдение санитарных норм позволит обезопасить как своё здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана Акимат Общество
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