Заговор по-турецки: ставки в политической борьбе растут

В Турции в середине мая было заявлено о новой попытке переворота. Первым об этом 14 мая сказал в парламенте лидер партии националистического движения Девлет Бахчели. 15 мая там же об этом говорил уже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Кто пытается раскачать ситуацию в стране и как могут развиваться события, читайте в материале международного обозревателя агентства Kazinform.

Политическая борьба продолжается?

С учетом высокой чувствительности темы переворотов для Турции к этому, конечно, всегда стоит относиться серьезно. Все-таки не так давно в 2016 году в Турции была попытка переворота. Но, понятно, это имеет значение не с точки зрения того, что в настоящий момент реально может произойти что-то подобное. Скорее появление такой информации означает, что внутри политического поля Турции происходят некоторые процессы, которые зачем-то потребовали именно такого объявления.

Информации о произошедшем пока немного. Есть заявление министра внутренних дел Турции Али Ерликая от 15 мая о том, что задержано 544 подозреваемых в 62 провинциях страны. Вероятно, они были связаны с известным проповедником Фетхуллахом Гюленом.

Но к этому надо относится с известной осторожностью. У турецких властей Гюлен это такой почти дежурный вариант. К тому же накануне было арестовано несколько офицеров из управления безопасности Анкары. Напомним, что это самые важные люди для поддержания внутренней безопасности, все-таки столичный округ. Во время попытки переворота 2016 года они были главной силой Эрдогана. Кроме того, маловероятно, что за все время массовых чисток сторонников Гюлена в Турции после последнего переворота кто-то из них смог как-то сохраниться в ключевой службе безопасности.

Очевидно, что турецкие власти настроены серьезно. Заметим, что 16 мая Ерликая заявил, что власти найдут и привлекут к ответственности группу заговорщиков в турецком государственном аппарате. То есть, либо у него есть реальная информация о каких-то движениях из уцелевших каким-то образом сторонников Гюлена, которые действуют против Эрдогана и его окружения, либо это необходимо для решения некоей другой задачи.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ibrahim Oner

Понятно, что здесь могут быть только предположения. Но все-таки в конкретных условиях Турции поиск заговорщиков может быть неким аналогом «маленькой победоносной войны». Подобные действия используют, когда нужно сплотить общество и одновременно укрепить собственные позиции внутри страны. Правда, важно, чтобы война была именно маленькой, никак не длительной, и победоносной.

Собственно, с учетом всех происходивших ранее заговоров и угроз переворотов в истории Турции, вероятности повторения такого события в этой стране никто не удивится. Если же вовремя раскрыть некий заговор, то это почти маленькая победоносная война. Даже более выгодный вариант, потому что в отличии от войны здесь нет потерь, которые могут расстроить общество и нет риска неудачи.

Зачем был нужен очередной турецкий заговор

Трудно сказать, насколько возможно, что в государственных органах Турции нашлись несколько сот заговорщиков. Может да, а может и нет. Но главное здесь зачем он вообще нужен, чего такой заговор может хотеть добиться? В Турции реальная демократия. Президент Эрдоган переизбрался с минимальным преимуществом, оппозиция его победу признала. Затем уже оппозиция выиграла местные выборы, в том числе все крупнейшие города и экономически развитые прибрежные провинции. На этот раз президент Эрдоган признал поражение.

В такой ситуации любой переворот не имеет особого смысла, тем более силами нескольких сот заговорщиков и даже группы полицейских из службы безопасности. Конечно, может возникнуть ситуация, когда какие-то чиновники полагают, что Эрдоган и его Партия справедливости и развития уже находятся в положении условного «сбитого летчика». Поэтому они может быть думают о запасных вариантах. Например, у них есть некая информация о результатах их деятельности или они начали ее собирать.

Так, министр Ерликая в своем выступлении отметил, что о заговоре стало известно, когда офицеры полиции использовали тайных свидетелей для сбора информации с целью обвинить неких людей, близких к правительству и его главному союзнику партии Бахчели. При этом такой тайный свидетель оказался подозреваемым членом преступной организацией, которой руководил арестованный в прошлом году.

Фото: Kursat Bayhan

То есть, некий преступник пошел на сделку с полицией и стал работать с какими-то людьми из партий Эрдогана и Бахчели с целью сбора информации. Получается, что это именно стало причиной такой реакции Бахчели, почему он и выступил в парламенте. Понятно, что всех деталей мы не можем знать, следствие покажет. Но вся эта история выглядит довольно любопытной.

Собственно, из представленной информации все выглядит так, что член преступной организации имел контакты с официальными чиновниками, которые принадлежали к определенной политической силе. Следовательно, эти контакты должны были быть не слишком законными, раз уж речь идет о взаимодействии чиновников и преступника. При этом информацию он передавал полицейским из внутренней безопасности.

Если главу преступной организации Айхана Бору Каплана арестовали в прошлом году, то полицейская операция идет уже довольно давно. По сути, речь идет о сборе компромата. Вполне возможно, что его оказалось немало и в первую очередь на тех, кто был близок к партии Бахчели.

Почему Эрдогану важно сохранить контроль над правительством до выборов

Здесь мы уже подходим к достаточно тонким материям. Партия Бахчели с 10% голосов на прошлых выборах обеспечивает возможность формирования правящей коалиции «Народный альянс» для партии Эрдогана, которая набрала 35%. Следовательно, он очень важен для нынешнего президента. Тем более, что основная борьба развернется на следующих президентских выборах в 2028 году, где сам Эрдоган не будет принимать участия, но скорее всего выдвинет своего зятя Сельчука Байрактара.

Для Эрдогана важно сохранить контроль над правительством до выборов. В том числе потому, что потеря основных муниципалитетов, включая Стамбул, Анкару, Измир и многие другие, привела к потере заказов из местных бюджетов. Традиционно считается, что местные заказы распределяются среди организаций, поддерживающих ту или иную партию. Понятно, что государственный бюджет также размещает заказы среди каких-то компаний. Можно предположить, что главным образом среди тех, кто лоялен той коалиции, которая формирует правительство.

Фото: Anadolu

С учетом важности партии Бахчели для правящей коалиции можно допустить, что это касается и близких к ней предпринимателей. В принципе в этом нет ничего особенного, если соблюдены формальности и нет нарушений. Возможно, что полиция Анкары что-то такое нашла. Бахчели не нашел ничего лучше, как выступить в парламенте, а Эрдоган должен был его поддержать. Хотя может быть, что информация была какой-то особенно чувствительной и, следовательно, опасной для коалиции, раз уж они применили тяжелое оружие – обвинение в заговоре.

Что там на самом деле произошло, неизвестно. Очевидно только, что ставки в политической борьбе в Турции растут, вернее их поднимает правящая коалиция. Потому что обвинение в заговоре может дать ей возможность использовать государственное насилие. Хотя акцент сделан на движении Гюлена, но это такой почти дежурный момент. Скорее можно говорить о своего рода предупреждении о готовности к решительным действиям.