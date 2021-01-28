Загоревшийся на трассе грузовик помогли потушить полицейские в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Полицейские и спасатели предотвратили трагедию на трассе и помогли потушить возгорание автомобиля в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 26 января при патрулировании экипаж «Тулпар - 10» в составе старшего лейтенанта полиции Асхата Шайкенова и лейтенанта полиции Алмаза Ермикбайулы на 280-м км автодороги «Нур-Султан – Петропавловск» заметили автомобиль марки «Камаз», стоящий на обочине.

«Подъехав поближе, полицейские увидели, что из салона машины идет дым. Оказавшийся рядом водитель автомашины марки «KIA Rio» помогал водителю «Камаза» потушить возгорание. До прибытия пожарного расчёта полицейские остановили шесть автомашин, взяли огнетушители для предотвращения повторного возгорания и находились на месте», - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, в автомобиле произошло возгорание двигательного отсека. «Камаз» принадлежит одному из ТОО города Кокшетау и перевозил товар в город Степногорск. Как отметили полицейские, продукция, находившаяся в транспортном средстве, осталась в сохранности.





Стражи порядка выражают благодарность водителю «KIA Rio», который не остался равнодушным к ситуации и до прибытия сотрудников полиции помогал пострадавшему.

Напомним, недавно полицейские Акмолинской области спасли оказавшуюся на трассе в сломанном грузовике семью с двумя детьми.