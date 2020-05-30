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Загорелся самолет Ан-2 по маршруту Семей - Урджар
30 Мая 2020 17:25
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня после посадки в 15:31 произошло возгорание воздушного судна АН-2 частной авиакомпании «Тараз Жана Алем», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.
Воздушное судно выполнило санитарный рейс TJA5221 по маршруту Семей - Урджар.
«Самолет приземлился в 15:25. Возгорания произошло после выполнения рейса, воздушное судно находилось на стоянке, на борту воздушного судна не было людей. В 15:50 возгорание локализовано. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.
По данному факту начато расследование Управления по расследованию авиационных происшествий МИИР РК.
Ключевые слова: Происшествия, Транспорт,
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