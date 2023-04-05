Загорелся прямо в небе: Семейная пара погибла во время полета на воздушном шаре в Мексике

МЕХИКО. КАЗИНФОРМ - Семейная пара погибла, а их дочь серьезно пострадала, когда воздушный шар, на котором они решили прогуляться, загорелся прямо в небе и упал на землю в Мехико, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на New York Post.

То, что должно было стать увлекательной прогулкой для 50-летнего Хосе Ноласко и его 38-летней жены Виридианы Бесеррил, а также их дочурки Регины, обернулось трагедией, видео которой попало в социальные сети.

Семья сделала селфи прямо перед трагической поездкой, которая была подарком на день рождения маме семейства Виридианы.

«Это был день рождения моей дочери Виридианы, мамы Регины, и они приготовили для нее эту поездку в качестве сюрприза», — рассказывает бабушка Регины, Рейна Глория Сармьенто.

Семья, проживавшая в городе Каухимальпа-де-Морелос решила совершить прогулку на воздушном шаре над популярным туристическим районом.

На видео инцидента видно, что корзина залита пламенем. После этого воздушный шар быстро сдувается, и корзина камнем падает на землю.

Из троих членов семьи лишь 13-летняя дочь Регина выпрыгнула из горящей корзины и чудом выжила. Девочка сломала руку и получила ожоги второй степени.

Пилот воздушного шара некий Виктор Гузман также сумел выбраться из корзины. Он также получил серьезные ожоги. По его словам, он не знал, как реагировать на произошедший пожар и просто выпрыгнул из корзины. Его уже арестовали за бегство с места инцидента.

Бабушка девочки сообщила, что ее внучка находится в стабильном состоянии. По ее словам, девочке удалось обнять своих родителей, прежде чем выпрыгнуть из корзины, объятой огнем.

Мексиканская полиция заявила, что все еще расследует причины пожара. Хотя в первоначальных местных сообщениях говорилось, что он может быть связан с системой хранения топлива.