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Загорание травы создало угрозу домам в поселке ВКО
8 Ноября 2020 20:30
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Пожарные Усть-Каменогорска ликвидировали возгорание травы на площади 10 га в поселке Шмелев Лог, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.
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В ДЧС сообщили, что трава начала гореть в поселке Шмелев Лог около 15 часов. Сильный ветер мигом распространял огонь. Спасатели задействовали максимум сил и средств, чтобы ликвидировать загорание. Оперативные и слаженные действия предотвратили угрозу от огня жилым домам по улицам Тельмана и Позунова.
Огонь был ликвидирован на общей площади 10 га. Всего было задействовано 30 человек личного состава и 7 единиц техники.
Департамент напоминает жителям, что нельзя сжигать сухую траву, вблизи кустов, деревьев, построек.
Фото: пресс-службы ДЧС ВКО
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