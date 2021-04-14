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    13:42, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    Загорание сухостоя едва не перекинулось на кладбища в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Огонь от сухостоя едва не перекинулся на кладбища в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в ДЧС города Алматы, 13 апреля сухостой тушили в четырех районах мегаполиса.

    За сутки пожарными Алматы совершено 19 выездов, в 8 из которых полыхал сухостой.

    В микрорайоне Кокмайса по улице Ангарская произошло загорание сухой травы и кустарников на общей площади 2000 кв. м, возникла угроза перехода огня на кладбище «Султан Корган», отчего могли повредиться оградки и надгробия памятников. Огонь был ликвидирован в 13:27 ранцевыми огнетушителями «Ермак», хлопушками и другими подручными средствами.

    В ликвидации было задействовано восемь пожарных и две пожарные автоцистерны. Кладбище от огня отстояли.

    Через 23 минуты, в 13:50, в Медеуском районе произошло загорание сухостоя на юго-восточном склоне горы. Отсутствовали подъездные пути для пожарных расчетов, пожарные следовали на место пешком.

    Распространению огня в северном и южном направлении способствовали порывы ветра - 5-10 м/сек, создавалась угроза перехода огня на кладбище «Кенсай-2». Огонь ликвидировали в 15:08.


    Территорию кладбища также удалось отстоять. В ликвидации огня было задействовано 17 человек личного состава и три единицы техники.

    В этот же день сухостой тушили в Алатауском, Наурызбайском, Медеуском, Турксибском районах города.

    В этой связи ДЧС города Алматы напоминает жителям при расчистке дворовых территорий частных домов и дач, не сжигать сухую траву и мусор. Не бросать окурки на сухую траву и не оставлять бутылки, битое стекло, которые могут стать зажигательными линзами.

    В случае наступления серьезных последствий виновные лица понесут административную ответственность.


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