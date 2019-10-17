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Загипа Балиева призывает Минздрав заняться половым здоровьем детей

17 Октября 2019 13:06
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Загипа Балиева призывает Минздрав заняться половым здоровьем детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Загипа Балиева призвала Минздрав обратить внимание на половое здоровье молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Инвалидизация детей, о которой мы всегда говорим, рост детей-аутистов на 13%, по данным ВОЗ. Это тоже предмет нашей заботы. Половое здоровье наших детей – на сегодняшний, по вашим данным, 16% 25-летних парней – импотенты. 30% молодых девушек не могут забеременеть», - перечислила Загипа Балиева на презентации новой редакции Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения в Мажилисе.

Критике депутата также подверглось и экстракорпоральное оплодотворение.

«По ЭКО иногда складывается такое впечатление, что не работает в должной мере. Мы оплачиваем только одно ЭКО. Давайте продумаем научное продвижение и репродуктивный прирост через ЭКО. На сегодня оставляет желать лучшего. Я думаю, что и вы как министр недовольны», - выразила уверенность депутат.

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Ключевые слова: Здравоохранение,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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