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вчера 19:00
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Зафиксирован второй случай смерти из-за пневмонии нового типа в китайском Ухане
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – 69-летний мужчина скончался от вирусной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на местный орган здравоохранения.
«По состоянию на 15 января 2020 года, новый тип коронавируса диагностирован у 41 человека, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, двое умерли. 12 уже выписаны из больницы», - говорится в сообщении органа здравоохранения города Ухань.
Количество контактируемых лиц с больными составило 763 человека. В настоящее время 119 человек находятся под наблюдением врачей.
Случаев передачи болезни от человека к человеку не выявлено.
Вспышка «уханьской пневмонии» происходит накануне традиционного китайского Нового года по лунному календарю (наступает в ночь на 25 января), вызывающего массовую внутреннюю миграцию населения, которая считается самой крупной в мире.
Согласно прогнозам китайских властей, в этом году за 40 дней подготовки и празднования «Чуньцзе» граждане совершат 3 млрд поездок по стране.
По сообщениям местных СМИ, в международном аэропорту «Тяньхэ» города Ухань (провинция Хубэй) проводится тепловое сканирование пассажиров.
Ранее, Китай назвал причины вирусной пневмонии. 16 января Япония подтвердила первый случай вирусной пневмонии из Китая. В общей сложности в Китае было зарегистрировано 59 случаев вирусной пневмонии у семи пациентов в тяжелом состоянии. 11 января сообщалось о первом случае смерти из-за коронавируса в Китае. Один случай заражения был зарегистрирован в Южной Корее. В Нур-Султане прибывающих из Китая пассажиров сканируют тепловизором.
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