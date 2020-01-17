+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -24 °С
USD 377.75 EUR 421.27
RUB 6.13 CNY 54.91
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Зафиксирован второй случай смерти из-за пневмонии нового типа в китайском Ухане

17 Января 2020 07:44
Поделиться:
Зафиксирован второй случай смерти из-за пневмонии нового типа в китайском Ухане

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – 69-летний мужчина скончался от вирусной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на местный орган здравоохранения.

Новости по теме

Зафиксирован первый случай смерти из-за пневмонии в Китае
Китай назвал причины вирусной пневмонии Как не заболеть казахстанцам пневмонией – советы специалиста

«По состоянию на 15 января 2020 года, новый тип коронавируса диагностирован у 41 человека, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, двое умерли. 12 уже выписаны из больницы», - говорится в сообщении органа здравоохранения города Ухань.

Количество контактируемых лиц с больными составило 763 человека. В настоящее время 119 человек находятся под наблюдением врачей.

Случаев передачи болезни от человека к человеку не выявлено.

Вспышка «уханьской пневмонии» происходит накануне традиционного китайского Нового года по лунному календарю (наступает в ночь на 25 января), вызывающего массовую внутреннюю миграцию населения, которая считается самой крупной в мире.

Согласно прогнозам китайских властей, в этом году за 40 дней подготовки и празднования «Чуньцзе» граждане совершат 3 млрд поездок по стране.

По сообщениям местных СМИ, в международном аэропорту «Тяньхэ» города Ухань (провинция Хубэй) проводится тепловое сканирование пассажиров.

Ранее, Китай назвал причины вирусной пневмонии. 16 января Япония подтвердила первый случай вирусной пневмонии из Китая. В общей сложности в Китае было зарегистрировано 59 случаев вирусной пневмонии у семи пациентов в тяжелом состоянии. 11 января сообщалось о первом случае смерти из-за коронавируса в Китае. Один случай заражения был зарегистрирован в Южной Корее. В Нур-Султане прибывающих из Китая пассажиров сканируют тепловизором.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Происшествия, Здравоохранение, Китай,
Поделиться:

Автор:

Руслан Сулейменов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив