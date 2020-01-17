Зафиксирован второй случай смерти из-за пневмонии нового типа в китайском Ухане

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – 69-летний мужчина скончался от вирусной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на местный орган здравоохранения.

«По состоянию на 15 января 2020 года, новый тип коронавируса диагностирован у 41 человека, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, двое умерли. 12 уже выписаны из больницы», - говорится в сообщении органа здравоохранения города Ухань.

Количество контактируемых лиц с больными составило 763 человека. В настоящее время 119 человек находятся под наблюдением врачей.

Случаев передачи болезни от человека к человеку не выявлено.

Вспышка «уханьской пневмонии» происходит накануне традиционного китайского Нового года по лунному календарю (наступает в ночь на 25 января), вызывающего массовую внутреннюю миграцию населения, которая считается самой крупной в мире.

Согласно прогнозам китайских властей, в этом году за 40 дней подготовки и празднования «Чуньцзе» граждане совершат 3 млрд поездок по стране.

По сообщениям местных СМИ, в международном аэропорту «Тяньхэ» города Ухань (провинция Хубэй) проводится тепловое сканирование пассажиров.

Ранее, Китай назвал причины вирусной пневмонии. 16 января Япония подтвердила первый случай вирусной пневмонии из Китая. В общей сложности в Китае было зарегистрировано 59 случаев вирусной пневмонии у семи пациентов в тяжелом состоянии. 11 января сообщалось о первом случае смерти из-за коронавируса в Китае. Один случай заражения был зарегистрирован в Южной Корее. В Нур-Султане прибывающих из Китая пассажиров сканируют тепловизором.