Зафиксирован рост туристического потока из Казахстана в Анталью

АНТАЛЬЯ. КАЗИНФОРМ - В октябре текущего года поток туристов в турецкую Анталью из Украины, Казахстана и Молдовы вырос по сравнению с тем же месяцем прошлого года, несмотря на пандемию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Anadolu Agency.

Из-за пандемии туристический сезон в Анталье в нынешнем году начался позже обычного, однако несмотря на это зафиксирован рост турпотока из целого ряда стран.

Только в октябре на отдых в Анталью прибыло 700 090 гостей. Анталью в прошлом месяце посетило 7 130 граждан Казахстана, что выше показателя аналогичного месяца 2019 года (6 668 туристов).

Поток туристов из Украины составил 102 117 человек. В октябре прошлого года этот показатель составлял 72 474 человек. Также значительно увеличился поток туристов из Молдовы - 5 880 против 3 574 в октябре прошлого года.

«Важнее цифр тот факт, что в туристическую столицу Турции приезжают гости. Это прекрасно. Такой поток туристов на фоне глобальной борьбы с пандемией - огромный успех. Следует поаплодировать всем, кто вложил труд в это. Каждый турист возвращается в свою страну здоровым и отдохнувшим», - сказал глава Ассоциации профессиональных управляющих отелями Улькай Атмаджа.

Благодаря программе «Безопасный туризм», турецкая Анталья зарекомендовала себя во всем мире в качестве безопасного направления отдыха. Сертификат «Здоровый туризм», предполагающий соответствие 150 различным санитарно-гигиеническим требованиям, получили большинство гостиничных комплексов «туристической столицы» Турции, что сказалось на росте турпотока из-за рубежа.