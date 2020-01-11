Зафиксирован первый случай смерти из-за пневмонии в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Один человек умер в китайском Ухань в центральной части Китая из-за нового типа коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на местный орган здравоохранения.

«По состоянию на 10 января 2020 года новый тип коронавируса диагностирован у 41 человека, семеро из них находятся в тяжелом состоянии, один умер. Двое уже выписаны из больницы», - говорится в сообщении органа здравоохранения города Ухань.

По сообщениям местных СМИ, умерший от нового вида коронавируса оказался 61-летний житель города Ухань. Пациент являлся постоянным покупателем городского рынка свежих морепродуктов.

В настоящее время 739 человек находятся под наблюдением врачей, включая 419 медицинских работников.

С 3 января 2020 года новых случаев заболевания новым типом коронавируса не зафиксировано. Случаев передачи болезни от человека к человеку не выявлено.

Напомним, что 31 декабря китайские власти сообщили, что по меньшей мере 27 человек заразились неизвестным видом пневмонии в городе Ухань, из них семь больных находились в тяжелом состоянии. Многие случаи заражения были связаны с городским рынком свежих морепродуктов: в настоящее время он закрыт. В большинстве случаев больные жалуются на лихорадку, у некоторых затруднено дыхание.

9 января предварительные результаты лабораторных исследований показали, что причиной вспышки таинственной вирусной пневмонии в китайском городе Ухань стал коронавирус нового типа.