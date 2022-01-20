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Заемщикам предложат два альтернативных способа погашения отсроченных платежей

20 Января 2022 17:30
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Заемщикам предложат два альтернативных способа погашения отсроченных платежей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На выбор заемщику будет предложено два альтернативных способа погашения отсроченных платежей. Об этом рассказал директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Александр Терентьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Для получения отсрочки заемщику необходимо написать заявление в произвольной форме любым доступным способом связи либо путем личного посещения кредитора. Это достаточно гибкий порядок, который был использован в отсрочке в период пандемии в 2022-2021 годах. В этот период отсрочкой воспользовались более 2,5 млн граждан или 3,8% от всех заемщиков физлиц на сумму отсроченных платежей более 270 млрд тенге. Для предоставления всем пострадавшим заемщикам достаточно времени для обращения, заявление может быть подано в течение трех месяцев, то есть до 5 апреля 2022 года», - проинформировал Александр Терентьев.

При этом, независимо от даты подачи заявления, отсрочка по кредиту будет предоставлена со дня введения режима ЧП.

«Мы понимаем, что для заемщиков, которые в наибольшей степени пострадали во время беспорядков, потребуется более длительный период времени для восстановления собственного бизнеса, поэтому по согласованию кредитора и заемщика вместо 3 месячной отсрочки может быть установлен другой более длительный срок отсрочки. Сейчас для заемщиков важным вопросом является порядок погашения кредитов после окончания срока отсрочки. На выбор заемщику будет предложено два альтернативных способа погашения отсроченных платежей», - сказал Александр Терентьев.

Первый – это в виде равномерного распределения ранее отсроченных платежей до конца срока займа или увеличение срока займа для сохранения размера текущих платежей по кредиту. По согласованию с кредитной организацией заемщику может быть установлен иной график.

В Агентстве отметили два важных условия по защите прав заемщиков, связанные с отсрочкой по кредиту. Первое - кредитные организации не взымают с заемщиков никаких комиссий и иных платежей при проведении операций, связанных с предоставлением отсрочки по кредиту. Второе - на период отсрочки кредиторы не могут проводить работу по заемщикам в том числе уведомлять их о необходимости погашения просроченной задолженности.

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#Банки   #Экономика  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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