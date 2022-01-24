Заемщикам ипотечных программ «7-20-25» и «Баспана хит» предоставлена отсрочка до 90 дней

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решением правления АО «Казахстанский фонд устойчивости» в рамках реализации мер поддержки заемщиков, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения, клиентам ипотечных программ «7-20-25» и «Баспана хит» предоставлена отсрочка до 90 дней с 5 января 2022 года без начисления штрафов и пени. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

Приказом Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 10 января 2022 года утвержден Порядок предоставления отсрочки платежей по займам физических и юридических лиц, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения. Отсрочка по ипотечным программам «7-20-25» и «Баспана хит» действует в рамках данного порядка.

Согласно порядку, банки предоставляют отсрочку платежей на период с 5 января по 5 апреля 2022 года.

Отсрочка платежа не повлияет на кредитную историю заемщика. Для получения отсрочки необходимо обратиться в банк с заявлением в произвольной форме с приложением документов, подтверждающих ухудшение финансового состояния. Заявление подается с помощью электронной почты, онлайн-системы «банк-клиент», интернет-ресурса, мобильного приложения, других средств связи, либо путем личного посещения заемщиком отделения банка. Срок рассмотрения заявлений составляет 10 рабочих дней.

Заявления об отсрочке принимаются до 4 апреля 2022 года (включительно).

Казахстанский фонд устойчивости является дочерней организацией Национального банка Республики Казахстан.