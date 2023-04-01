Заехал и припарковался на набережной Иртыша: нарушителя ПДД наказали в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Водитель, заехавший на Набережную в Павлодаре, наказан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Жительница города Павлодара, прогуливаясь по Набережной, заметила автомашину, которая заехала на нижний ярус. Горожанка зафиксировала нарушение на мобильный телефон и направила видео через мобильное приложение «Police 102», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Водитель автомобиля «Тойота Гриз» проигнорировал дорожный знак «Движение запрещено», отметили​ в ДП. В отношении водителя составлен административный материал, наложен штраф в размере 3 МРП - 9 189 тенге.

«С начала года в Павлодарской области 1964 водителя привлечены к ответственности за не соблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги», - сообщил командир батальона патрульной полиции УП города Павлодара Айдар Сламбеков.

Видео ДП Павлодарской области