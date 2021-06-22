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    18:08, 21 Июнь 2021 | GMT +6

    Задымление троллейбуса произошло в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -В Алматы задымился пассажирский троллейбус, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с задымленным троллейбусом появилось в социальной сети . Причину задымления прокомментировали в «Алматыэлектротрансе», сбой произошел на участке улиц Абая, не доезжая Саина.

    «21 июня, в 13:35, в троллейбусе 25-го маршрута, БН 3025 , в результате потери штанги произошло замыкание, в результате чего произошло задымление. Троллейбус шел по нулевому рейсу, в салоне не было пассажиров. Повреждение у троллейбуса нет, пострадавших нет», - сообщили в «Алматыэлектротрансе».



    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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