Задымление произошло в столичном «Хан Шатыре»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ТРК «Хан Шатыр» произошло задымление, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по ЧС МВД РК.

«2 ноября в 09:42 на пульт «101» поступило сообщение о задымлении на цокольном этаже ТРК «Хан Шатыр». По прибытии первого пожарного расчета установлено, что в техническом помещении произошло возгорание электрокабелей. Принятыми мерами возгорание ликвидировано в 10:36 на площади 5 погонных метров. Эвакуация персонала произведена администрацией еще до прибытия пожарных подразделений. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе комитета.

По информации ведомства, к ликвидации возгорания были привлечены 11 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники столичного ДЧС. Сотрудники полиции произвели оцепление территории торгово-развлекательного комплекса.