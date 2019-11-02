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вчера 16:45
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Задымление произошло в столичном «Хан Шатыре»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ТРК «Хан Шатыр» произошло задымление, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по ЧС МВД РК.
«2 ноября в 09:42 на пульт «101» поступило сообщение о задымлении на цокольном этаже ТРК «Хан Шатыр». По прибытии первого пожарного расчета установлено, что в техническом помещении произошло возгорание электрокабелей. Принятыми мерами возгорание ликвидировано в 10:36 на площади 5 погонных метров. Эвакуация персонала произведена администрацией еще до прибытия пожарных подразделений. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе комитета.
По информации ведомства, к ликвидации возгорания были привлечены 11 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники столичного ДЧС. Сотрудники полиции произвели оцепление территории торгово-развлекательного комплекса.
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