Задыхавшийся ребенок вовремя попал в больницу благодаря акмолинским полицейским

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау полицейские помогли больному ребенку вовремя добраться до больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации ведомства, полицейские батальона патрульной службы старший лейтенант полиции Мади Шарипов и сержант полиции Нурлан Джумагулов осуществляли надзор за дорожным движением по улице Уалиханова. В это время к ним обратился пассажир автомашины марки «Audi». Женщина просила помочь сопроводить их автомашину до местной инфекционной больницы, так как ее ребенок задыхался. На тот момент на дороге выстроился большой поток машин. Стражи порядка, включив проблесковые маячки, сопроводили автомашину до медицинского учреждения, где ребенку была оказана квалифицированная помощь.

«На счету была каждая минута, в любой момент могло случиться необратимое. Но как сотрудники полиции мы не могли подвергать опасности жизни других участников движения, поэтому при сопровождении обязательно учитывали все обстоятельства, которые могут возникнуть на дороге. Мы очень рады, что сумели вовремя оказать помощь», - добавил полицейский БПП УП города Кокшетау старший лейтенант полиции Мади Шарипов.