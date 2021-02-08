Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Задушившей новорожденного ребенка матери вынесли приговор в столице

8 Февраля 2021, 18:38
Задушившей новорожденного ребенка матери вынесли приговор в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8 февраля 2021 года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Нур-Султана вынесен обвинительный приговор в отношении жительницы столицы С., признанной виновной в убийстве новорожденного ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт суда столицы.

Гр. С. 22 августа 2020 года родила ребёнка, а после задушила новорожденного.

«Судом действия С. квалифицированы как убийство матерью своего новорожденного ребенка после родов в условиях психотравмирующей ситуации в состоянии страха, так как роды принимала у себя сама, в ванной комнате, а в соседней комнате находились брат, сноха и мать (статья 100 УК РК). Данное состояние подтверждено заключением судебной психолого-психиатрической экспертизы и показаниями эксперта».

Суд учел, что С. совершила преступление средней тяжести, раскаялась в содеянном, а также состояние здоровья обвиняемой (диабет 1 степени, ожирение 140 килограммов). Приговором суда ей назначено 2 года ограничения свободы.

«Санкция статьи 100 УК РК предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до четырех лет либо лишение свободы на тот же срок. При наличии смягчающих обстоятельств суд не мог назначить наказание больше половины максимального срока, то есть больше 2 лет.

Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в суде.


Астана   Борьба с преступностью   Суды   Происшествия   Судебный процесс   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски