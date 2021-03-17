Задушил жену и вывез на край посёлка: резонансное убийство раскрыто в Костанайской области
КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - В канун Международного женского дня 21-летняя жительница Костанайской области убита собственным мужем, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
О случившемся стало известно на отчетной встрече начальника ДП Костанайской области Бекета Аймагамбетова, которая прошла на его личной и ведомственной страницах.
«7 марта 2021 года в отдел полиции Аулиекольского района поступило сообщение от родственников о том, что с 6 марта 21-летняя жительница села Тимофеевка пропала без вести и не выходит на связь, - рассказал Б. Аймагамбетов. — В этот день женщина должна была уехать в село Лаврентьевна к своим родственникам, но так и не добралась к ним».
К розыску были подключены сотрудники районного отдела полиции и ДП Костанайской области.
«В поле зрения попал муж без вести пропавшей девушки, с которым она собиралась разводиться. Было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия выяснилось, что 36-летний муж женщины, с которым она собиралась разводиться, при выяснении отношений задушил ее шарфом, а затем вывез тело на край поселка. Своей матери мужчина сказал, что жена собрала вещи и уехала»,- пояснил глава департамента полиции.
Тело женщины обнаружили только 8 марта. В настоящее время подозреваемый арестован, ведется следствие.
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