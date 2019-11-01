Задушил и выбросил у моста: акмолинец приговорен к 9 годам за убийство товарища

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - К 9 годам лишения свободы приговорен 49-летний житель города Ерейментау, задушивший в порыве ревности после пьяных разборок своего товарища ремнем безопасности автомобиля. Мужчина будет должен выплатить также 1,7 млн тенге морального и материального вреда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как следует из приговора специализированного межрайонного суда по уголовным делам Акмолинской области, два брата решили проверить купленную недавно автомашину, но, выехав на ней в город, заглохли. К счастью, им попался знакомый одного из братьев, с которым, заведя машину, они поехали выпивать. Сначала дома, потом в кафе, после – в лесопосадках. Когда спиртное закончилось, вернулись за очередной порцией в магазин, тут-то и случился первый конфликт между одним их братьев и его приятелем. Началась драка, которая то прекращалась, то возобновлялась.

Очередная перепалка возникла в машине, когда знакомый обозвал мужчину «рогатым оленем», ссылаясь на измены его жены. Взбешенный ревнивец сначала избил приятеля на заднем сидении, а затем начал его душить автомобильным ремнем безопасности. Вскоре мужчина прекратил попытки сопротивления и стало ясно, что он умер. Брат предложил отвезти того в больницу, но у убийцы уже созрел план: выбросить тело возле «Горбатого моста» в Ерейментау, где под утро его нашла совершающая пробежку жительница города.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Акмолинской области признал подсудимого виновным по ч. 1 ст. 99 УК РК – убийство и приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительской системы максимальной безопасности. Семье погибшего мужчине предстоит также выплатить материальный ущерб 780 000 тенге и компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 тенге.

Приговор не вступил в законную силу.