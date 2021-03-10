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    12:45, 10 Март 2021 | GMT +6

    Задолженности по зарплате более чем на 856 млн тенге выявили в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года госинспекторами труда защищены права более 1,8 тысячи работников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    По состоянию на 1 марта текущего года государственными инспекторами труда в 210 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 2,3 тысячами работников на сумму более 856,3 млн тенге.

    Руководителям данных предприятий было выдано 189 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 18,5 млн тенге.

    В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 1,8 тысячи работников. Им выплачено 814,6 млн тенге.


    Теги:
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