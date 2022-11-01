Задолженности перед работниками бюджетной сферы нет - акимат Улытауской области

1 Ноября 2022, 17:52

1 Ноября 2022, 17:52

Задолженности перед работниками бюджетной сферы нет - акимат Улытауской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Акимат Улытауской области ответил на информацию относительно задержки заработной платы работникам бюджетной сферы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее министр национальной экономики РК Алибек Куантыров прокомментировал вопрос касательно задержки зарплат работников бюджетной сферы.

«Акимат Улытауской области касательно распространяемой в СМИ информации о якобы задержке заработной платы работникам бюджетной сферы в течение трех месяцев, сообщает следующее: задержка была зафиксирована только единожды в начале октября, когда проводились выплаты зарплаты за сентябрь. Данная задержка была связана с перерегистрацией в органах юстиции и налоговых органах всех бюджетных организаций области», - говорится в сообщении, опубликованном на странице акимата в Facebook.

Акимат заверил, что в настоящее время задолженности перед работниками бюджетной сферы не имеется.