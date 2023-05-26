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Задолженность по алиментам на сумму свыше 68 млн тенге выплатили астанчане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
26 Мая 2023, 12:25
Задолженность по алиментам на сумму свыше 68 млн тенге выплатили астанчане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичной прокуратурой проведена проверка соблюдения законности при взыскании алиментов. В результате защищены права более 100 детей, перед которыми погашена задолженность свыше 68 млн тенге. Об этом передаетт МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

На банковские счета и имущество 120 должников наложены аресты, 368 должникам выставлены ограничения на выезд из страны, приостановлены действия водительских прав у 81 должника. 47 алиментщиков привлечены к административной, 7 - к уголовной ответственности. Трудоустроены 68 должников.

При координации прокуратуры очередная ярмарка вакансий состоится сегодня. Работа в данном направлении продолжается.


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