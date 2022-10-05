Задолженность на 759 млрд тенге образовалась из-за ошибочного заполнения декларации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О последствиях допущенных ошибок при заполнении декларации о доходах и имуществе (форма 270.00) государственными служащими, приравненными к ним лицами и их супругами рассказали в Комитете государственных доходов МФ РК. Об этом передает МИА «Казинформ».

«По итогам первого этапа всеобщего декларирования у 11 тыс. государственных служащих, приравненных к ним лиц и их супругов, образовалась задолженность по индивидуальному подоходному налогу в сумме 759 млрд тенге. Анализ деклараций показал, что при отсутствии дохода, подлежащего налогообложению самостоятельно, ошибочно указаны суммы индивидуального подоходного налога к уплате в бюджет», - сообщили в ведомстве.

Комитет государственных доходов напомнил о необходимости самостоятельной проверки декларации. При выявлении ошибки заполнения необходимо представить дополнительную декларацию с уменьшением сумм индивидуального подоходного налога в разделе «Е» декларации.

Неустранение ошибок может повлечь закрытие банковского счета частными судебными исполнителями на основании налоговых приказов.

По вопросам корректного заполнения декларации необходимо обратиться в орган государственных доходов по месту жительства.