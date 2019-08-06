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Задолженность на 21 млн тенге выявили прокуроры в Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
6 Августа 2019, 06:10
Задолженность на 21 млн тенге выявили прокуроры в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - По результатам проведенной в Атырауской области прокуратурой Макатского района проверки выявлены системные нарушения законности в деятельности учреждений образования, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«К примеру, ученику начальных классов средней школы №2 за время его нахождения в Национальном центре реабилитации детей в городе Нур-Султан приписывалось проведение трехнедельных занятий. Установлена задолженность по надбавке к заработной плате учителям на общую сумму 21,5 млн тенге. Начато досудебное расследование по части 3 статьи 385 Уголовного кодекса по факту использования двумя учителями поддельных дипломов об окончании высших учебных заведений. В настоящее время они уволены. По акту надзора 8 руководителей и 3 учителей учебных заведений привлечены к различной дисциплинарной ответственности», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Подана заявка на дополнительное финансирование выплаты установленной задолженности в размере 21,5 млн тенге по заработной плате, рассмотрение которой запланировано на очередном заседании районного маслихата.

Атырауская область   Образование   Генпрокуратура  
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