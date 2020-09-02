Задолженность алматинцев за комуслуги увеличилась до 4,5 млрд тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Долги алматинцев за коммунальные услуги увеличились в период пандемии коронавируса в два раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дебиторская задолженность из-за ЧП в период пандемии поднялась в два раза. Если в прошлом году дебиторская задолженность населения и юридических лиц была в районе 2 млрд тенге, то в этом году уже почти 4,5 млрд тенге. Дебиторская задолженность поднимается и это связано с пандемией. Мы с пониманием к этому относимся и ведем в этом направлении работу», - сказал в ходе брифинга руководитель Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы Асет Масабаев.

Спикер обратился к горожанам с просьбой погасить задолженность, пояснив, что от этого зависит работа энергокомплекса города Алматы.