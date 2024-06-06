Задолжавшую алименты на 9 млн тенге мать нашли в Караганде

Нерадивую родительницу, задолжавшую алименты на 9 млн тенге, установили полицейские в Караганде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Одно из направлений работы миграционной службы ДП Карагандинской области — розыск лиц по искам о взыскании алиментов.

— Уклонение от уплаты алиментов со стороны отцов в нашем обществе принято считать «нормой», но сейчас участились факты, когда нерадивые родительницы не только спокойно отреклись от своих детей, отдав их на воспитание в детские дома и приюты, но также уклоняются от их содержания, — отметил и. о. начальника управления миграционной полиции ДП области Арман Уалиев.

В управление миграционной службы поступило постановление об объявлении в розыск должника, вынесенное одним из частных судебных исполнителей исполнительного округа Карагандинской области в отношении 44-летней женщины. Она с февраля 2015 года злостно уклонялась от уплаты алиментов на воспитание и содержание своих несовершеннолетних детей. У нее образовалась задолженность в размере более 9 млн тенге.

В тот же день сотрудник управления миграционной службы установил в Караганде адрес, по которому проживала женщина. Она была передана инициатору розыска. Выяснилось, что разыскиваемая в надежде скрыться от судебного исполнителя неоднократно меняла квартиры, номера мобильного телефона. Тем самым умышленно уклонялась от уплаты многомиллионного долга.

Взысканием по образовавшейся задолженности занимается судебный исполнитель.