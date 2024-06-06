РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:26, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Задолжавшую алименты на 9 млн тенге мать нашли в Караганде

    алименты
    Фото: Kazinform

    Нерадивую родительницу, задолжавшую алименты на 9 млн тенге, установили полицейские в Караганде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Одно из направлений работы миграционной службы ДП Карагандинской области — розыск лиц по искам о взыскании алиментов.

    —  Уклонение от уплаты алиментов со стороны отцов в нашем обществе принято считать «нормой», но сейчас участились факты, когда нерадивые родительницы не только спокойно отреклись от своих детей, отдав их на воспитание в детские дома и приюты, но также уклоняются от их содержания, — отметил и. о. начальника управления миграционной полиции ДП области Арман Уалиев.

    В управление миграционной службы поступило постановление об объявлении в розыск должника, вынесенное одним из частных судебных исполнителей исполнительного округа Карагандинской области в отношении 44-летней женщины. Она с февраля 2015 года злостно уклонялась от уплаты алиментов на воспитание и содержание своих несовершеннолетних детей. У нее образовалась задолженность в размере более 9 млн тенге. 

    В тот же день сотрудник управления миграционной службы установил в Караганде адрес, по которому проживала женщина. Она была передана инициатору розыска. Выяснилось, что разыскиваемая в надежде скрыться от судебного исполнителя неоднократно меняла квартиры, номера мобильного телефона. Тем самым умышленно уклонялась от уплаты многомиллионного долга.

    Взысканием по образовавшейся задолженности занимается судебный исполнитель.

     

    Теги:
    Полицейские Закон и право Регионы Казахстана Дети Регионы Полиция Карагандинская область Долги по алиментам Алименты
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!