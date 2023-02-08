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Задолжавшую 6 млн тенге кредиторам женщину нашла полиция ВКО

8 Февраля 2023, 14:04
Задолжавшую 6 млн тенге кредиторам женщину нашла полиция ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Женщину, задолжавшую 6 млн тенге кредиторам, нашла полиция ВКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел миграционной службы управления полиции Усть-Каменогорска поступило постановление частного судебного исполнителя об объявлении в розыск 47-летней неплательщицы долгов. Уже более пяти лет женщина имеет задолженность в размере более 6 млн тенге в пользу одного из казахстанских банков. Сотрудники миграционной службы установили местонахождение неплательщицы. Установлено, что разыскиваемая, сменив номер телефона, поменяла и адрес проживания, переехав в другой город. Теперь взысканием долга займутся судебные исполнители.

В Восточно-Казахстанской области за 2022 год полицейские выявили более 120 неплательщиков долгов и алиментщиков. Миграционная служба предупреждает, что за неисполнение исполнительного документа законом предусмотрена административная (ст. 669 КоАП РК) и уголовная ответственность (ст. 139 УК РК).
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