Задыхался и просил о помощи: полицейские спасли турецкого дальнобойщика в Рудном

Сотрудники патрульной полиции Рудного оперативно доставили в больницу гражданина Турции, которому стало плохо во время остановки в городе, передает корреспондент агентства Kazinform.

Инцидент произошел 31 августа на парковке. Двое граждан Турции, следовавших на грузовом автомобиле транзитом через Рудный в Россию, остановились на отдых.

Во время патрулирования территории старший лейтенант полиции Нурсултан Мухамеджанов и младший лейтенант полиции Дамир Койшибаев заметили мужчин. Увидев служебный автомобиль, иностранцы стали подавать полицейским знаки.

Сотрудники остановились и выяснили, что одному из дальнобойщиков стало плохо — мужчина задыхался и просил доставить его в больницу. Общение осложнял языковой барьер.

Полицейские незамедлительно доставили мужчину в приемный покой Рудного, где его передали врачам. Медики оказали иностранцу необходимую помощь. После стабилизации состояния граждане Турции поблагодарили сотрудников полиции за оперативную помощь.

В Рудненской городской многопрофильной больнице подтвердили факт обращения иностранного гражданина. У мужчины случился приступ бронхиальной астмы, и пациенту была оказана необходимая в этом случае медицинская помощь.

Как уточнили в полиции, иностранные дальнобойщики находились в Рудном проездом и направлялись в Россию.

Ранее на помощь мужчинам пришел участковый инспектор полиции в ВКО: там двое коммунальщиков потеряли сознание один за другим во время очистки канализации в поселке.