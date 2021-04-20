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    01:32, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    Задействованные в тушении пожара в резервате «Ертіс орманы» силы ДЧС возвращаются в Павлодар

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Силы ДЧС, задействованные в тушении пожара в в Государственном лесном природном резервате «Ертіс орманы» в Павлодарской области, возвращаются в Павлодар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.

    Окончательной ликвидацией возгорания занимаются сотрудники резервата «Ертіс орманы» и добровольцы.

    Как сообщили в пресс-службе областного ДЧС, сегодня днем был произведен облет горевшего участка на вертолете для оценки обстановки и принятия дальнейших решений. В облете приняли участие представители акимата Щербактинского района, РГУ ГЛПР «Ертіс орманы» и отдела лесного хозяйства и ООПТ.

    «После этого руководителем тушения пожара Русланом Тулепбаевым было принято решение о сворачивании сил и средств службы пожаротушения и возвращении их в места дислокации. В 15:35 колона в составе 7 единиц техники и 24 человек личного состава выехала в Павлодар», – говорится в сообщении.

    В данный момент в Галкинском сельском округе на территории Степного лесничества на четырех боевых участках задействованы силы и средства «Ертіс орманы» в составе 31 единицы техники и 139 человек, а также добровольные пожарные формирования Щербактинского района в количестве 52 человек и 10 единиц техники.

    Они производят проливку участков мелких очагов горения, поэтому ликвидация пока не объявлена.

    Напомним, вечером 18 апреля загорелся сухостой в лесном резервате «Ертіс орманы» в Щербактинском районе Павлодарской области. Всё началось с возгорания в пяти километрах от села Арбигень. 19 апреля в 8:30 пожар в резервате «Ертіс орманы» в Павлодарской области был локализован. Также была названа причина пожара.

    Теги:
    МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
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