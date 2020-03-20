Задействованные в противоэпидемических мероприятиях павлодарские медработники получат премию

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Почти 500 медработников, которые уже две недели работают в усиленном режиме, получат премиальные до Наурыз-мейрамы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodar.gov.kz.

Поручение материально стимулировать медработников, которые сегодня стоят на страже эпидемиологического порядка, дал Президент страны Касым-Жомарт Токаев. Из резерва областного акимата выделили более 91,2 миллиона тенге для премирования специалистов, непосредственно задействованных в мероприятиях, проводимых против коронавируса. Поощрение получат 490 медработников.

Во время аппаратного совещания в областном акимате глава региона Абылкаир Скаков также обратил внимание на условия труда медработников. Он потребовал, чтобы на местах медработникам оказывали максимальное содействие, создавали условия для их нормального отдыха и следили за их физическим и психологическим состоянием.