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Задействованные в противоэпидемических мероприятиях павлодарские медработники получат премию

20 Марта 2020 10:42
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Задействованные в противоэпидемических мероприятиях павлодарские медработники получат премию

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Почти 500 медработников, которые уже две недели работают в усиленном режиме, получат премиальные до Наурыз-мейрамы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodar.gov.kz.

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Поручение материально стимулировать медработников, которые сегодня стоят на страже эпидемиологического порядка, дал Президент страны Касым-Жомарт Токаев. Из резерва областного акимата выделили более 91,2 миллиона тенге для премирования специалистов, непосредственно задействованных в мероприятиях, проводимых против коронавируса. Поощрение получат 490 медработников.

Во время аппаратного совещания в областном акимате глава региона Абылкаир Скаков также обратил внимание на условия труда медработников. Он потребовал, чтобы на местах медработникам оказывали максимальное содействие, создавали условия для их нормального отдыха и следили за их физическим и психологическим состоянием.


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Ключевые слова: Павлодарская область, Акимат, Здравоохранение, Коронавирус, Пневмония в Китае,
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