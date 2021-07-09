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    10:43, 09 Июль 2021 | GMT +6

    Задействован вертолёт МИ-8: пожарные ещё тушат лесной пожар близ Костаная

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Около 300 человек со вчерашнего дня борются с лесным пожаром в Костанайском районе. Задействован вертолёт МИ-8, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в ДЧС Костанайской области, сегодня продолжается тушение лесного пожара в Костанайском районе на территории управления лесного хозяйства «Пригородное».

    «Для тушения лесного пожара привлечено воздушное судно – вертолет МИ-8 с водосливным оборудованием АО «Казавиаспас» МЧС РК. Задействованы силы и средства ДЧС области - 64 сотрудника, 11 единиц техники, местные исполнительные органы- 50 рабочих и 3 единиц техники, а также 36 работников лесного хозяйства»,- отметили в ведомстве.

    Напомним, пожар в лесу начался накануне утром. Произошло загорание сухой травы, околков сосны и березы. Установлен 5-ый чрезвычайный класс пожарной опасности. Предварительная площадь, пройденная огнем, на данный момент составляет 300 гектаров.



    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Костанайская область Главная История Казахстана для mail.ru Происшествия
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